Le corps sans vie d’une dame de 37 ans a été découvert ce mardi matin, sur le chantier de l’hôpital du Centre Union de Tournai, par des ouvriers qui se rendaient sur le site. Le décès semblait dans un premier temps suspect mais les enquêteurs ne privilégient pas la piste criminelle.

Une tonnelle avait été déployée ce mardi matin à proximité du Home Valère Delcroix, au boulevard Lalaing à Tournai, afin de protéger du soleil les policiers qui avaient dressé un périmètre de sécurité devant l’impressionnant chantier du Chwapi. C’est précisément derrière le bâtiment du CPAS qu’un corps sans vie a été découvert, mardi matin vers 7 h, alors que des ouvriers prenaient leur service sur le terrain.

© EdA



"La victime est une dame née en 1985 qui résidait à proximité du chantier", nous a précisé le procureur du Roi Éric Delhaye. "Les enquêteurs n’ont trouvé sur les lieux, aucun élément permettant de privilégier une piste criminelle…"

Il avait pourtant été précisé par plusieurs témoins que la victime avait été retrouvée bâillonnée. "Il est vrai qu’elle avait quelque chose sur le visage", a ajouté le procureur, "mais tout semble indiquer que cette personne l’aurait mise elle-même. Rien ne permet de dire qu’il y aurait eu une intervention extérieure et qu'on a voulu l’empêcher de crier, par exemple. Quoi qu’il en soit, nous n’écartons aucune piste et une autopsie a été programmée dans la soirée afin de déterminer avec davantage de précisions les causes de la mort..."

La thèse d’une mort volontaire semble, dans le cas présent, la plus vraisemblable.

Il est clair que si nous avions dû répercuter tout ce que nous avons pu lire sur les réseaux sociaux, vous auriez eu droit à la lecture d’un récit que Stephen King lui-même n’aurait pas osé imaginer...