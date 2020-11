Découvrez les restaurants de Wallonie picarde distingués par le Gault et Millau 2021 ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le restaurant Quai N°4 à Ath se démarque notamment comme découverte de l'année en Wallonie. © DR

C'est un rendez-vous attendu par beaucoup, l'édition 2021 du Gault et Millau a été dévoilée ce lundi depuis le Brussels Expo. Ce célèbre guide gastronomique décerne ainsi différents prix et notes aux restaurateurs.



Comme chaque année, le Gault et Millau dévoile quels sont les établissements incontournables de l'année. La Wallonie picarde n'est ainsi pas en son reste !



Parmi les nouveaux restaurants de la région à faire leur entrée dans le guide, on retrouve Quai N°4 à Ath. Noté 13,5 (sur 20), le restaurant de la cité des Géants peut même se targuer de figurer parmi les trois découvertes de l'année ! Citons également La Malterie à Mainvault (Ath) qui bénéficie de la note de 12 pour son entrée dans le guide. Enfin, toujours à Ath, Chez Pino reçoit également la note de 12.



Du côté de Brunehaut, c'est le restaurant Sel et Poivre (Hollain) qui se distingue avec une note de 13. La même note pour Fleur de Sel à Comines qui signe une progression d'un point par rapport à l'édition précédente.



La cité des Hurlus est également un petit vivier pour les gastronomes. Le Gault et Millau 2021 démarque ainsi Gaston Vouzote (Dottignies) avec la note de 13, même note pour Au Petit Château et Le Petit Boclé tandis que Le Vugo se distingue avec 14.



Concernant Tournai, trois restaurants se démarquent. La cité des Cinq Clochers se distingue ainsi grâce à La Table d'Éric et La Petit Madeleine qui reçoivent la note de 13 tandis que La Paulée Marie-Pierre se voit attribuer un 13,5.



Le Gault et Millau 2021 a encore attribué la note de 14 pour Le Vieux Château de Flobecq et de 13 pour Le Chalet de la Bourgogne à Leuze-en-Hainaut.



Enfin, avec une note de 16,5 sur 20, c'est le Château du Mylord à Ellezelles qui se retrouve le mieux noté en Wallonie picarde. Il s'agit d'ailleurs de la troisième meilleure note en province de Hainaut !