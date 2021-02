Alors que les plateformes de livraison sont de plus en plus populaires, Deliveroo a pris la décision de s’implanter sur Tournai depuis ce jeudi.



La cité des Cinq Clochers est à l’heure actuelle la 15e ville de Belgique bénéficiant du service proposé par la société de livraison à domicile. C’est une véritable opportunité pour le service de l’horeca qui s’en sort difficilement à cause de la crise sanitaire. Grâce à Deliveroo, cela pourrait permettre aux restaurateurs de continuer à concocter de bons petits plats à leur clientèle.



Pour le moment, dix restaurants sont déjà présents sur le site internet ainsi que sur l’application. Nous y retrouvons bien évidemment de grandes enseignes mais aussi des locaux comme le Nou, le restaurant de burgers chouchou des Tournaisiens, dont le personnel voit cette plateforme comme une réelle opportunité.



“Sans Deliveroo, nous n’aurions pas pu aboutir à un service de livraison. Nous aurions dû embaucher plus de personnel, acheter des véhicules de livraison,… Cela aurait engendré énormément de coûts supplémentaires. Deliveroo est donc une grande opportunité pour nous”, nous déclare le restaurant. En effet, il n’est pas toujours évident, en tant qu’indépendant, d’organiser ce genre de service soi-même.



Tout comme les autres restaurateurs de la ville qui devraient rejoindre prochainement la plateforme, les responsables du Nou espèrent que la demande des clients va augmenter grâce à ce service.



Dream Donuts rejoint, lui aussi, l’équipe Deliveroo en s’associant avec la plateforme. “Deliveroo est la meilleure des options, d’autant plus que c’est une grosse société très sérieuse, exprime Ilyess Aoussar, le responsable de l’enseigne Dream Donuts Tournai. La livraison, c’est l’avenir. Le client choisit la facilité et se faire livrer, c’est l’idéal pour lui. De plus, je suis personnellement convaincu que notre dessert est fait pour être servi directement chez le client.”



“Donner un coup de pouce”

Les gérants de la plateforme sont, eux aussi, ravis de pouvoir venir en aide aux enseignes locales., déclare Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo.La plateforme s’engage à livrer dans un périmètre de trois kilomètres autour de la ville et est prête à s’élargir si le service porte ses fruits et qu’une forte demande est de mise. Les futurs coursiers peuvent dès à présent postuler via le site deliveroo.be/fr/apply.Les clients sont enfin également heureux de l’arrivée de ce service de livraison dans la ville. La société a, en effet, de plus en plus de demandes de la part des consommateurs qui attendent avec impatience l’arrivée d’un service de livraison à domicile dans leur région.