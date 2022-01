Après les premières démolitions de TournaiXpo et les travaux en cours à la rue Royale, voici un autre chantier européen sur le point de démarrer ses travaux d’envergure!

En effet, les travaux de gros œuvre se préparent sur le site du Carré Janson depuis ce lundi .Les travaux sont financés principalement par des fonds européens et wallons ainsi que par la Ville de Tournai. Le site sera, dès 2024, un espace incontournable de la Ville de Tourna La société Monument Hainaut SA a obtenu les marchés "gros œuvre" et "parachèvements" pour le réaménagement du site. L’entreprise coordonnera les travaux, aux côtés de la Ville de Tournai et d’IDETA, sans son rôle de mission de suivi du chantier.

Première étape, l’installation des barrières de chantier le long des zones en travaux. Deux zones sont identifiées:une zone du côté de la place Paul-Émile Janson. une zone du côté de la place Paul-Emile Janson. Sur cette zone seront disposées les baraques de chantier, les containers de matériaux, etc. Et une zone du côté de la place de l’Évêché. Le bâtiment sur la place de l’Évêché est en partie classé.

Deux grues à tour seront montées dans le courant de l’année 2022. Durant la semaine du 24 janvier, le bâtiment des archives sera partiellement démoli afin de permettre aux engins de chantier d’accéder à la cour intérieure des bâtiments formant le Carré Janson.

Dès le 24 janvier, les travaux de démolitions et de déblais vont débuter. Il s’agira de terrasser la cour du Carré Janson afin d’y mettre les fondations de ce que sera l’auditorium.