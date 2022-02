Le site du SPF Intérieur vient de publier les statistiques de population au premier janvier 2022. Globalement la Wallonie picarde est dans la moyenne wallonne, mais à l’intérieur des 23 communes qui la composent il y a des écarts sensibles.

Deux communes de Wallonie picarde sont en recul démographique par rapport à 2021, Tournai (-279 habitants) et Péruwelz (-51). Mais Péruwelz en avait gagné l’année dernière et reste d’ailleurs au-dessus de sa population de 2020.

Toutes les autres communes sont à la hausse (parfois après avoir connu une année précédente à la baisse). Seule commune donc à baisser deux fois de suite: Tournai. Et ce qui est plus lourd encore pour la cité aux cinq clochers, c’est qu’elle était déjà la commune à avoir perdu le plus en dix ans, de 2011 à 2021.