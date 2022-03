L'ancienne buvette située sur le terrain de foot du Vert Bocage est actuellement en cours de démolition. Cette buvette n’était plus utilisée depuis bien longtemps. Elle était d'ailleurs laissée à l’état d’abandon et causait des problèmes en matière de salubrité et de sécurité.

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois s'est ainsi rendu sur le site pour constater l'évolution des travaux. "J’ai trouvé une solution pour pouvoir démolir cette structure avec le concours de l’école Val-Itma et sa section « Engins ». Nous avions déjà réalisé plusieurs types de travaux avec les élèves de cette école tournaisienne spécialisée dans les formations techniques, notamment pour la restauration des pigeonniers du jardin de la reine ou encore pour la démolition des deux buvettes du terrain de foot de Ramecroix".

Pour rappel, deux pigeonniers du Jardin de la Reine, endommagés par le temps, avaient été enlevés au moyen d'une grue. En collaboration avec l'école Val-Itma de Tournai et la Ville, des travaux de restauration avaient été effectués avant qu'ils ne rejoignent l’îlot central du parc très convoité.

"Les formations techniques sont essentielles"

Dans le cas du projet de démolition de la buvette, la Ville de Tournai se charge de transporter les engins de l’école, de fournir le gasoil, de mettre des containers à disposition et d’évacuer l’ensemble des déchets. "J’ai pu rencontrer la dizaine d’élèves, leurs professeurs et la direction sur place et les féliciter pour le travail en cours de réalisation et bientôt terminé ! Les formations techniques, malheureusement trop souvent dévalorisées, sont essentielles et permettent à ces jeunes de trouver un emploi très rapidement dès qu’ils sortent de l’école. Les élèves m’ont expliqué que ce type de projet était très intéressant. Ils leur permettent de pratiquer leur futur métier dans des conditions réelles", conclut le mayeur.