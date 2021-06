Départ en voyage : évitez-vous le stress de dernière minute ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Passport et Kids-ID : n'oubliez pas ces documents ! © BELGA

Qui n'a jamais, avant de partir en vacances, connu le stress d'un passeport dont la date de validité n'est plus en règle ? À Tournai, comme certainement ailleurs, cette situation est vécue chaque année.



"Chaque année, en période de vacances, je reçois des appels téléphoniques de personnes qui, juste avant de partir en vacances, se rendent compte que la date de validité de leur passeport ou celui de leur enfant n'est plus en règle, confirme le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Stress, panique, énervement sont systématiquement à l'ordre du jour quand on devrait déjà avoir l'esprit serein."



S'il existe parfois des solutions de dernière minute, cependant coûteuses, le mayeur de la cité des Cinq Clochers préfère rappeler quelques règles avant que les grandes vacances pointent le bout de leur nez.



À commencer par la Kids-ID, un document d'identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans valable dans toute l'Europe. "Le prix de la carte, valable trois ans, est fixé à 8,4 €. Le délai de livraison étant de trois semaines, il ne faut pas tarder pour la demander auprès de la commune."



Pour cette carte, il est possible d'introduire une demande en urgence mais le prix sera alors bien plus élevé, soit 93,9 €, et elle sera transmise le lendemain si la demande est faite avant 12h.



Le passeport coûte quant à lui 80€, 50€ pour les enfants, et est valable 7 ans, 5 ans pour les enfants. Il est délivré dans les cinq jours ouvrables.



Là encore, si la demande n'est pas introduite dans les délais, il sera toujours possible d'en faire la demande en urgence. Il en coûtera alors 260€, 230€ pour un enfant, et il sera délivré le lendemain de la demande si cette dernière a été effectuée avant 15h.