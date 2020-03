Frasnes Celles-ci sont enfin opérationnelles et prouvent déjà leur efficacité.

Les dépôts sauvages constituent un véritable fléau difficile à éradiquer. À Frasnes, où l’on n’est pas épargné par ce phénomène, les autorités communales ont décidé de prendre le taureau par les cornes.

Alors que la précédente législature touchait à sa fin, la majorité libérale a décidé de recourir à la vidéosurveillance pour réprimer ces infractions environnementales.

Pour ce faire, la commune a investi dans l’achat de caméras mobiles offrant des images en très haute définition, y compris la nuit puisque celles-ci bénéficient de la technologie infrarouge.

"Avant de les installer à des endroits stratégiques, nous avons dû obtenir du SPW les autorisations nécessaires, notamment par rapport au respect de la vie privée, ce qui a pris plus d’un an", explique André Duthy (MR), échevin de l’Environnement.

Mobiles

Renseignées par des panneaux sur lesquels figure l’arrêté royal permettant de filmer, ces petites caméras à même de prendre en flagrant délit ceux qui considèrent la nature et l’espace public comme une poubelle à ciel ouvert, sont opérationnelles depuis quelques semaines.

Depuis leur mise en service, on constate déjà une diminution significative de faits de ce type. "L’avantage de ces caméras est qu’elles ne sont pas fixes et que l’on peut les déplacer un peu partout sur le territoire de l’entité. Celles-ci n’entrent en action que lorsqu’il y a du mouvement", poursuit André Duthy.

Seule la police est habilitée à pouvoir visionner les images et à identifier les auteurs de ces incivilités, lesquels encourent de lourdes amendes administratives susceptibles de les dissuader à jamais de récidiver.

Très étendue, l’entité frasnoise compte sur son territoire traversé par une autoroute (A8) de nombreuses zones boisées et isolées accessibles par de petits sentiers où, jusqu’à il y a peu, il était très facile de se débarrasser, à l’abri des regards et en toute impunité, de toute une gamme de déchets provenant notamment de chantiers de construction.

B.D