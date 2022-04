Durant cette année 2022, des ateliers thématiques en présence d’experts régionaux et locaux et des permanences conjointes de Tournai Logement (AIS) et du Guichet Energie de la Région wallonne (un jeudi par mois - inscription au 069/33.24.51.) sont organisés par la Maison de l’Habitat de la Ville de Tournai et ses partenaires pour offrir aux propriétaires bailleurs un accompagnement personnalisé dans leurs projets.

Un atelier par mois est proposé avec chaque fois un thème différent. Ils seront l’occasion de faire le point avec des experts et d’échanger par rapport à des situations particulières. Les propriétaires bailleurs pourront trouver des réponses à leurs questions et des ressources en termes d’accompagnement.

Le programme 2022 se décline comme suit :

10 mai 2022 - Le nouveau Guide de bonnes pratiques en urbanisme pour logements multiples adopté par le conseil communal de la Ville de Tournai le 26 avril 2021 a pour objectif d’orienter et d’encadrer les projets dans une perspective de qualité et de cohérence globale. Il se veut pédagogique et incitatif.

7 juin 2022 – Le nouveau Règlement de prévention incendie adopté par le conseil communal de la Ville de Tournai le 20 décembre 2021 a été conçu afin de compléter les vides et incomplétudes des législations supérieures afin que tous les bâtiments présentant un certain degré de dangerosité soient couverts par des normes générales de prévention.

20 septembre 2022 – Les normes de salubrité. Les critères minimaux de salubrité arrêtés par le gouvernement wallon et auxquels doivent répondre tous les logements seront ici abordés par un représentant de la Région wallonne en présence d’un représentant de la commune responsable de cette matière.

11 octobre 2022 - Le permis d’urbanisme et le permis de location. Cet atelier permettra de comprendre dans quelles circonstances ces permis sont requis et les conditions à satisfaire pour les obtenir.

8 novembre 2022 – Echanges sur la gestion locative. Gérer, au quotidien, tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de la location n’est pas toujours chose aisée. Cet atelier permettra d’aborder les divers aspects de cette gestion avec des professionnels impliqués dans cette mission en tout ou en partie et pouvant offrir un soutien au propriétaire bailleur.

6 décembre 2022 – Le nouveau Guide pratique pour restaurer et embellir sa façade diffusé par la Ville de Tournai cette année 2022 a été conçu afin de mieux s’y retrouver dans le dédale de la législation existante et d’ offrir un outil d’aide à la décision pour opérer les bons choix en matière de restauration, que l’on soit propriétaire, locataire ou acteur du patrimoine immobilier tournaisien.

Ces six ateliers auront lieu de 12h30 à 14h. On peut y participer de deux manières : sous forme de webinaire via le lien suivant : www.tournai.be/ateliers-visio-mdh ; en présentiel à la Maison de l’Habitat (rue des Corriers, 14 à Tournai) sur inscription via le 069/33.24.51. ou maison.habitat@tournai.be (attention, places limitées).