Après une longue période sans festival à cause de la pandémie du coronavirus, l'été s'annonce particulièrement festif pour les amateurs de ce genre d'événement. Ronquières, Rock Wechter, Les Gens d'Ere, il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus des pass parfois onéreux, les festivaliers risquent certainement de grincer des dents lorsqu'il faudra payer leurs consommations. Déjà bien avant la pandémie, manger et boire coûtaient relativement cher. Cet été, cela risque d'être davantage le cas.

En Belgique, le Graspop Metal Meeting qui s'est déroulé la semaine dernière est le festival le plus abordable. La crise économique est tout de même passée par-là avec 6,60 € pour une petite frite et 13,20 € pour une petite pita. En ce qui concerne le prix des jetons, il est passé 2,75 € à 3,30 euros. Pour l'ensemble des organisateurs, le constat est le même, l'inflation a des répercussions sur le quotidien. Electricité, aménagement, carburant, cela ne cesse pas d'augmenter, il est donc normal que les loisirs suivent.

En plus des consommations, les adeptes des festivals doivent aussi payer un éventuel logement. Au festival Les Gens d'Ere, par exemple, le coût est de 10,50 pour un pass camping. Quoiqu'il en soit, même si l'heure est à la fête, certains festivaliers gratteront plus d'une fois leurs cheveux en regardant les tarifs ...