Des bénévoles recherchés à Celles pour conduire au centre majeur de vaccination les personnes rencontrant des difficultés de mobilité

Alors que la première phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 touche à sa fin, c'est désormais l'ensemble de la population de Wallonie qui est appelée à se faire vacciner, en suivant un ordre de priorité qui débute par les personnes les plus âgées.



Et parce que la mobilité ne doit pas constituer un frein à la vaccination, les communes s'adaptent afin de proposer des solutions à leurs habitants. À Celles, la commune et son CPAS veulent également être des acteurs de terrain.



Dès lors, toute personne qui souhaiterait des informations complémentaires au sujet de la vaccination peut contacter la personne responsable au 069.454.514, entre 8h et 16 du lundi au vendredi. Ce numéro est également valable pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier d'une aide gratuite afin d'être transportées vers le centre majeur de vaccination.



Le CPAS de Celles va effectivement mettre gratuitement à disposition son taxi social pour transporter les personnes qui n'auraient pas les moyens de locomotion pour se déplacer vers le centre de vaccination. "Cependant, la demande pourrait dépasser l'offre. Nous recherchons donc des volontaires qui pourraient nous aider à mener à bien cette mission d'accompagnement", déclare-t-on du côté du CPAS cellois.



Les personnes intéressées par cette mission et qui auraient du temps à consacrer peuvent contacter le CPAS de Celles par mail via amandine.caprasse@cpascelles.be ou via son président Alain Huvenne par téléphone au 0474.081.919. "Les différents partenaires peuvent également être contactés au 0477.595.500 pour le conseil consultatif des aînés de Celles et au 0498.711.240 pour la Croix-Rouge."