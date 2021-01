Dans la région, tout le monde garde évidemment en tête la scène qui a confronté quatre personnes qui s'étaient réunies au sein d'un domicile de la cité des Cinq Clochers avec des agents de la zone de police du Tournaisis alors appelés pour nuisances sonores. Si les personnes en cause avaient dénoncé le comportement violent des policiers , le parquet avait quant à lui dévoilé la version de la police où l'on apprenait que les contrevenants n'avaient pas véritablement été de bonne coopération Évidemment, difficile d'y voir très clair et de connaître la stricte vérité dans ce genre d'histoire. Un moyen aurait pourtant pu faire la lumière dans cette histoire, à savoir la bodycam.Longtemps évoquée au sein de la zone de police du Tournaisis, cette petite caméra portée sur l'uniforme de l'agent de police devrait cette fois enfin bientôt faire son apparition.Le conseiller communal antoinien Samuël Vincent a par ailleurs questionné Bernard Bauwens, bourgmestre d'Antoing et vice-président de la zone de police du Tournaisis à ce sujet.Bernard Bauwens a pu se montrer rassurant.Le sujet sera par ailleurs également évoqué ce lundi soir lors du conseil communal de Tournai ainsi que lors du conseil de police de ce mardi. Conseil de police qui pourra d'ailleurs être suivi sur YouTube