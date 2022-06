Convaincu de l’intérêt de la création d’une brigade cycliste, le commissaire-divisionnaire de la zone de police du Tournaisis l’est déjà depuis longtemps ! Il est tout aussi réaliste lorsqu’il doit faire l’état des lieux de ses effectifs et des missions de plus en plus nombreuses à assurer…

"Des projets intéressants à mener, il y en a… mais il faut les moyens, fait remarquer Philippe Hooreman. Avec 30 policiers supplémentaires, bien évidemment que je crée une brigade cycliste. Mais actuellement face à la charge de travail, et à des moyens humains limités, il est impossible d’organiser une brigade cycliste en tant que telle… Nous disposons par contre d’une dizaine de vélos qui peuvent être utilisés de temps en temps par nos agents, notamment dans les commissariats de proximité."