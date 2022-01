Selon l’OMS, la chute figue dans le Top 3 des principales causes de mortalité chez les personnes de plus de 65 ans. C’est dire si on prend la problématique très au sérieux au CHwapi (Centre hospitalier de Wallonie picarde) de Tournai. On y a d’ailleurs créé un comité des chutes. "Un travail de fond est réalisé sur la prévention des accidents qui sont généralement assez traumatisants pour les patients", indique Patrick dewaele, le président de ce comité.

En outre, plus la durée passée au sol est importante, plus les conséquences seront graves des points de vue psychologique et physique. C’est dans cette optique que des capteurs 3D associés à des algorithmes de suivi de mouvement permettent depuis l’automne 2021 de surveiller des patients en permanence, et de détecter une chute éventuelle dans une zone située autour du lit et du fauteuil du patient. Là où il séjourne le plus et là où le risque est majeur. "On recense à peu près 60% de chutes dans cet environnement, les autres ayant lieu dans les toilettes".