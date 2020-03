ENGHIEN Plusieurs pensionnaires sont isolés à titre préventif. A la demande du peronnel soignant, la Ville et le CPAS lancent un appel pour la confection de masques de protection supplémentaires

Des mesures très strictes ont été mises en place depuis déjà une semaine au sein du home Saint-Nicolas, qui abrite près de 140 pensionnaires, dont quelques centenaires.

Pour l’instant, aucun des résidents de la maison de repos gérée par le CPAS d’Enghien n’a officiellement contracté le coronavirus, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il n’y en a pas.

"À défaut d’avoir pu être testés, nous avons des suspicions de Covid-19 chez plusieurs pensionnaires. Ce sont des cas possibles qui ont été isolés tout en bénéficiant de procédures médicales supplémentaires. Ils sont surveillés de près mais aucun transfert en milieu hospitalier n’est à ce jour d’actualité. Le moindre symptôme, comme une toux passagère par exemple, est néanmoins pris très au sérieux", explique Dominique Eggermont, présidente du CPAS.

Une cellule de crise

Au sein de l’institution, une cellule de crise fait le point quotidiennement sur le plan sanitaire via un système d’appels téléphoniques partagés. Elle regroupe la directrice du home, les médecins et l’infirmière coordinatrice, sans oublier le personnel administratif, la cellule interne sécurité et prévention et la présidente du CPAS.

Ensemble, ils évaluent l’évolution de la situation et la disponibilité du matériel nécessaire pour prodiguer les soins aux pensionnaires susceptibles d’êtres infectés.

"Dans les jours à venir, nous risquons de manquer de gels hydroalcoolisés mais aussi de masques de protection. Chaque fois qu’un membre du personnel soignant entre dans une chambre isolée, le masque n’est pas réutilisable", poursuit Dominique Eggermont.

Craignant une rupture de stock du côté des firmes qui les fabriquent, elle vient de lancer avec la Ville sur Internet un appel aux Enghiennois(e) s sachant coudre.

"Des bénévoles se sont déjà proposés pour confectionner des masques en tissu lavables", se réjouit la présidente, qui tient aussi à souligner le professionnalisme et l’esprit d’équipe dont fait preuve le personnel soignant malgré le contexte hyperstressant.

Bruno Deheneffe