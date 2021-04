Suite aux travaux d’aménagement de l'axe formé par les quais des Poissonsceaux et Taille-Pierres réalisés dans le cadre de l'élargissement de l'Escaut, l’organisation de la circulation dans les rues Madame et des Carliers a été revue. Différentes modifications entrent dès lors en vigueur.



Ainsi, le sens de circulation de la rue des Carliers est à présent inversé et l'interdiction de stationner bascule vers le côté impair. Le sens de circulation de la rue Madame est aussi inversé car la voie de circulation comprise entre le Pont-à-Ponts et la rue Madame ne permet plus la circulation à double sens.



"Ces changements rendront possible une circulation en boucle au sein du quartier", détaille l'échevine des Travaux, Laurence Barbaix (PS).



Par ailleurs, dans la rue des Carliers, la circulation est interdite à tout conducteur, sauf pour les cyclistes, du quai des Poissonsceaux vers la rue des Clairisses. Dans la rue Madame, la circulation est interdite à tout conducteur - sauf pour les cyclistes, de la rue Saint-Piat vers le quai des Poissonsceaux.



"De nouveaux panneaux de signalisation ont été installés par nos services communaux ce jour."



© DR