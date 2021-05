Des collaborations transfrontalières pour lutter contre les pollutions environnementales Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le député fédéral Daniel Senesael a interpellé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden à ce sujet. © D.R.

En septembre dernier, la FUPHEC, pour Federal Unit Public Health & Environmental Crime, a été mise en place. Une unité qui s'attelle à la lutte contre une série de phénomènes tels que le trafic de déchets, le trafic d'espèces animales et végétales menacées ainsi que les crimes liés à la nourriture.



Alors que, le 9 avril 2020, un incident survenu dans une entreprise française située aux abords de l'Escaut a entraîné une pollution de grande ampleur du fleuve et décimé sa faune sur plus de 36 km, le député-bourgmestre Daniel Senesael (PS) a rappelé que ce type d'événements ne semble pas être de ceux pris en charge par la FUPHEC.



Il a tout de même interpellé la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), à ce sujet. "Pouvons-nous connaître les contacts pouvant être entrepris entre policiers belges et français à la suite de la constatation de phénomènes de pollution transfrontaliers ?"



La ministre a dans un premier temps souligné que la FUPHEC est le point de contact de la police pour toutes les formes de criminalité environnementale ayant une dimension internationale mais que le service FUPHEC ne disposait pas d'une liste officielle de contacts pour les formes de pollution transfrontalières.



"Dans une première phase, les formes de pollution sont échangées entre les administrations environnementales compétentes des deux côtés de la frontière afin de prendre des mesures urgentes et contraignantes, détaille Annelies Verlinden. Ce n'est que dans la deuxième phase, lorsqu'une enquête criminelle est lancée, que les canaux officiels de la police sont activés et que le service FUPHEC peut jouer un rôle dans ce domaine."



Daniel Seneseal se montrait satisfait de ces réponses. "D'une part, vous confirmez que les contacts structurés et privilégiés avec les pays voisins sont vraiment mis en place. D'autre part, les contacts, notamment avec la France, sont privilégiés avec l'Office central contre l'atteinte à l'environnement de la gendarmerie française. Cela permet, en cas de catastrophe environnementale, telle que nous en avons connu une sur l'Escaut dans la région tournaisienne notamment, que des mesures urgentes et contraignantes soient prises. Je ne manquerai pas, en tout cas, de veiller à ce que ces mesures et ces services, de part et d'autre de la frontière, soient privilégiés et soient encore amplifiés pour permettre une lutte efficace contre les atteintes à notre environnement."