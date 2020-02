Tournai-Ath-Mouscron Des comportements irresponsables sur les routes du Tournaisis M. Del.

La zone de police du Tournaisis a mené des contrôles de vitesse ces derniers jours.



Ces mercredi 29 et jeudi 30 janvier, la zone de police du Tournaisis a mené plusieurs contrôles de vitesse aux chaussées de Bruxelles et de Douai à Tournai, à la chaussée Montgomery à La Glanerie (Rumes), à la route Provinciale à Mourcourt (Tournai) et à la Grand Route à Maubray (Antoing).



Sur les 950 véhicules contrôlés, 202 étaient en infraction. "Nos services déplorent l'attitude de certains automobilistes", souligne la zone de police. Et on peut aisément le comprendre !



En effet, à la chaussée de Bruxelles, zone limitée à 70 km/h, des chauffards ont été flashés à 124 et 133 km/h ! À la Glanerie, un conducteur a quant à lui été flashé à 94 km/h dans une zone 50. Idem à la chaussée de Douai à 89 km/h au lieu de 50 km/h.



Enfin, la route Provinciale n'échappe pas à ces comportements irresponsables. Un automobiliste a été flashé à 101 km/h dans une portion limitée à 50 km/h.



En plus de mettre leur vie en danger, ces individus en font de même avec celle des autres...