Depuis le 17 novembre, deux pop-up stores ont ouvert leurs portes à Tournai. Ces boutiques éphémères ont pris place dans des cellules vides du centre-ville grâce à l’action POP IN STORE. Cette initiative, développée dans le cadre du projet DESIGN IN – Interreg France-Wallonie-Vlaanderen par l’Agence de Développement Territorial IDETA et les partenaires du projet, s’inscrit dans la stratégie de redynamisation du centre-ville menée par la Ville de Tournai et l’asbl Gestion Centre-Ville.

La boutique Péchu, installée à l’angle des rues de la Cordonnerie et de la Lanterne, propose une sélection d'accessoires de mode, des textiles, de la déco vintage, des meubles chinés, des luminaires et de la papeterie. Les créations sont imaginées par les designers Ateliers Madam, Xavier Brisoux, Delphine Vercauteren et Olivia Clément. L’inauguration de la boutique éphémère a lieu ce samedi 27 novembre dès 16h.

A la rue des Chapeliers, Pop’in Design occupe désormais la cellule située à côté de l’ancienne poste. La nouvelle boutique opte pour l’originalité avec la collection mode en édition ultra limitée et 100% made in Hauts-de-France de Véronique Fournier/Juste une impression et la maroquinerie raffinée et élégante d’Anna Depau.

L’objectif du projet DESIGN IN est de renforcer et stimuler le développement des commerces de centre-ville par l’intégration du design. L’action POP IN STORE vise à mettre à disposition des artisans-designers, un espace de vente temporaire alternativement à Mons, Tournai, Lille et Courtrai - les quatre villes partenaires du projet - afin de tester le marché de l’autre côté de la frontière et d’aller à la rencontre d’une nouvelle clientèle. Cet espace peut être un lieu de création et/ou fabrication mais aussi un lieu de vente sous la forme d’un stand sur un marché des créateurs, d’une location d’un espace commercial vacant ou d’un corner mis à disposition dans un commerce existant.

Ces deux pop-up stores participent à la dynamique positive qui anime actuellement le centre-ville de Tournai grâce aux multiples actions des acteurs publics et des commerçants. Ils s’ajoutent aux nombreuses nouvelles boutiques, étoffent l’offre commerciale de l’intra-muros tournaisien et renforcent son attractivité.