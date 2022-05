En décembre 2021, des directrices et directeurs d’écoles de Wapi prenaient part à un rassemblement devant le bureau de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, pour lui exprimer leur ras-le-bol. "Cinq mois plus tard, rien n’a changé. Mais quand nous avons appris que les corrections des CEB devraient être de nouveau organisées de manière centralisée, à la chaîne, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase", nous dit une directrice d’école tournaisienne.

C’est à la suite d’une réunion à laquelle assistaient plusieurs collègues du réseau libre de Tournai, avec leur responsable d’entité, que nous avons rencontré plusieurs cheffes et chefs d’écoles. "Parce qu’on se rend compte que les parents ne connaissent pas la réalité du terrain qui est la nôtre. Face à eux, on veut faire bonne figure et on ne s’étend pas sur nos difficultés. Mais c’est important qu’ils sachent ce à quoi nous sommes confrontés toute l’année."