La crise sanitaire du Covid-19, avec la période de confinement qui en a découlé, a impacté de nombreux domaines. Le secteur de la communication n’a évidemment pas fait office d’exception.

Le Tournaisien Éric Druart, âgé de 38 ans et gérant de la société Exedos, peut malheureusement en témoigner. "Je suis effectivement habitué à travailler à du 100 à l’heure et tout s’est stoppé net à partir de la mi-mars", confirme-t-il.

En temps normal, Éric Druart s’occupe notamment de la communication de bon nombre d’événements festifs wallons et bruxellois. Du Lasemo (Enghien) à Namur en Mai en passant par le festival d’Obigies ou Les Gens d’Ere, le programme est chargé.

"Quand nous avons appris que les événements estivaux ne pourraient pas se tenir, cela a été une double déception. D’abord pour les organisateurs, avec qui je travaille depuis plus de quinze ans, puis pour mon aspect professionnel. Il y avait déjà pas mal de festivités où les projets étaient prêts, il n’y avait plus qu’à imprimer. Tout est finalement tombé à l’eau. Il faut positiver en se disant que ce n’est que reporté à l’année prochaine."

Du coup, durant cette période de confinement, il a fallu innover. "Un de mes fournisseurs s’est lancé dans la production de panneaux en plexiglas ainsi que de visières et de masques avec ou sans impression. Cela m’a permis, en avril, de maintenir une petite activité malgré tout et de tenir le coup."

Éric Druart a notamment pu équiper les magasins de vêtements LolaLiza. "D’autres commerces ainsi que des médecins ont fait appel à moi. Près de 300 ‘plexi’ ont pu être installés. Quant aux masques, j’en ai vendu entre 20 et 25 000. Cela s’est stoppé net au moment où les grandes surfaces se sont mises à en vendre."

Sets de table

Fort logiquement, Éric Druart attend une véritable reprise avec grande impatience. "Avec la réouverture des commerces, puis de l’Horeca, je pensais que ça allait redémarrer petit à petit mais c’est toujours assez calme. Je me dis que pour le mois de septembre, cela reviendra à la normale, je l’espère."

Notre interlocuteur est en attendant prêt à répondre à toutes les demandes. "Nous sommes notamment équipés d’une presse numérique qui nous permet de proposer des impressions dans un délai très court. Si un restaurateur, par exemple, nous demande de lui imprimer 500 sets de table, on peut le réaliser dans l’heure !" Il est d’ailleurs toujours possible de se fournir en masques auprès d’Exedos.

Cela fait de nombreuses années qu’Éric Druart est dans la communication. C’est déjà lui que l’on retrouve derrière le site Tournai-City lancé en 2003. "Au plus fort du site, on avait jusqu’à 3 000 visites par jour. Les gens aimaient venir retrouver les photos des événements auxquels ils avaient pris part. Je pense en refaire une nouvelle version avec quelque chose d’assez épuré. On y retrouvera les photos de soirées, un agenda ainsi qu’une partie annuaire reprenant certains commerces." Aujourd’hui, avec Exedos et impressionflyers.com, Éric Druart touche une clientèle très large géographiquement parlant.

M. Del.