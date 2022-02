Maman d'une petite fille, en 3e maternelle à l'école Pré Vert, Ophélie Eickmayer reste aujourd'hui perplexe face à la démarche des autorités communales. En trois semaines, deux annulations d'activités ont été annoncées le jour même à l'école de son enfant par manque d'effectifs.", précise Ophélie.

"Cela n'est pas facile à gérer en tant que maman. Les enseignantes font un travail dingue en amont, pour réserver les activités. Il y a aussi tout le travail fait avec les enfants, le comptage des jours jusqu'à l'activité, les petites croix sur le calendrier, l'effervescence de savoir qu'on va sortir de l'école, pour finalement apprendre sur le tas que c'est annulé. Avec cette pandémie, nos enfants n'ont pratiquement plus rien depuis deux ans à part l'école. Quand les enseignants essaient de faire en sorte qu'ils puissent avoir une vie normale, la Ville ne suit pas et ne semble même pas désolée de ce genre de situation".

"Aujourd'hui, j'ai mal au coeur"

Devant le désarroi de nombreux enfants, Ophélie a pris l'initiative de s'adresser aux autorités communales. "Aujourd’hui, j'ai mal au cœur, non seulement pour mon enfant qui se voit priver du peu d'activités qu'il lui reste car les bus ne se déplacent pas, mais également pour le corps enseignant, qui essaie de garder la tête hors de l'eau depuis deux ans et qui s'efforce de donner à nos enfants un semblant de vie normale. Trouvez-vous cela normal de décevoir une dizaine d'enfants qui s'attendent à partir pour une activité et qui apprennent que pour la deuxième fois en deux semaines le bus ne vient pas les chercher ? Je suis une maman fâchée de voir que cela ne pose pas de problème", a indiqué Ophélie Eickmayer à travers un courrier envoyé aux échevins de l'Enseignement, des Transports Scolaires ou encore au bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Des choix budgétaires

Le 21 février dernier, cette maman désemparée a obtenu une réponse de Laurence Barbaix, échevine des Travaux. "Entre le moment où l’option est mise par une école et le jour J, il peut y avoir des choix à effectuer ou bien tous les bus ne peuvent sortir suite à une maladie, une quarantaine d’un chauffeur (force majeure). Pour le 25 janvier, alors que nous disposons de 4 chauffeurs, le service avait 5 demandes ; pour le 8 février il y avait 6 demandes. Le choix s’est apparemment fait dans une tentative de satisfaire le plus grand nombre, au moins en partie".

Pour le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, c'est surtout un problème qui se pose en interne. "Actuellement, la Ville de Tournai possède un nombre de bus bien déterminé. Après la crise sanitaire, il est évident que les écoles souhaitent faire davantage d'activités. Nous devons donc nous réorganiser afin de répondre à toutes les demandes", précise le mayeur. Ce dernier assure également que sa priorité est de faire en sorte que tous les enfants puissent poursuivre leurs activités telles que la natation. "Il est impossible aujourd'hui d'investir dans des bus supplémentaires, car nous devons faire des choix budgétaires", conclut Paul-Olivier Delannois.