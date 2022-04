Les habitants du Luchet d’Antoing ont reçu la visite peu habituelle d’environ 250 commandos du 2e Bataillon et du 8e Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine (Armée de Terre française).

Ces militaires sont arrivés sur les lieux ce mardi afin de réaliser le lendemain un exercice démonstratif en terrain civil. "Ce type d’exercice est extrêmement important pour nous afin de pouvoir gérer le risque de dommages collatéraux. Quand nous sommes focalisés sur nos cibles, nous devons aussi prendre en compte l’environnement bien particulier qui nous entoure et qui comprend notamment des civils. Cet entraînement nous permet de prendre conscience de tout ce danger", explique Cédric Van Der Vorst, lieutenant colonel du 2e Bataillon de commandos qui est spécialisé dans l’extraction de personnes.

Un scénario bien ficelé

Pour la démonstration qui s’est déroulée dans les abords du quai du Luchet d’Antoing à Tournai, le scénario prévoyait d’intercepter du matériel explosif, neutraliser des para-commandos ennemis, tout en sécurisant le secteur.

Un groupe de militaires a sécurisé une partie du périmètre en déployant leurs zodiacs sur l’Escaut, des jeeps armées ont bloqué les axes autour du parc du Luchet d’Antoing où se passait l’intervention, et enfin un élément d’assaut est arrivé en hélicoptère et a effectué une descente par corde, sans assurance, afin de capturer deux "cibles de haute valeur". "Il s’agit d’une intervention propre aux compétences d’une unité spéciale, mais le 2e Bataillon doit être également capable d’en faire autant", a précisé le lieutenant colonel.

La démonstration spectaculaire des différents moyens tactiques du 2e Bataillon s’est déroulée sans encombre, et a impressionné le public tournaisien. "Réaliser ce genre d’exercice nous permet d’aller à la rencontre de la population. Il donne l’occasion aux citoyens de voir le travail de notre personnel mais également les moyens dont dispose la Défense", a ajouté le lieutenant colonel.

Une collaboration belgo-française nécessaire

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a également pu assister à la démonstration des militaires belges et français. "Il est de plus en plus important de privilégier l’interopérabilité. On le voit notamment en Roumanie aujourd’hui, dans le cadre de la guerre en Ukraine, les forces belges et françaises travaillent ensemble. Nous sommes amenés, dans le cadre de l’Europe de la Défense, à renforcer ce type de collaboration", a souligné la ministre. "Nous avons d’ailleurs développé ensemble le projet CAMO (Capacité motorisée). Par ce biais, nous avons développé notre capacité à travailler en collaboration mais aussi à coopérer avec les différents véhicules terrestres."

Quatre autres opérations se sont déroulées plus tôt dans la matinée de ce mercredi. Elles ont eu lieu dans les écoles Saint-Luc et Saint-André, ainsi qu’aux abattoirs et à l’ancien hôpital. Pourtant, la session d’exercice en terrain civil - qui ne se réalise que deux fois par an - est loin d’être terminée pour les commandos. "Après notre passage à Tournai, ce mercredi soir, nous allons dans les régions de Binche et Nivelles sauter en parachute pour nous insérer sur le terrain par les airs. La démonstration sera davantage spectaculaire à Nivelles, mais je ne peux pas en dire plus, annonce Cédric Van Der Vorst. Notre exercice se terminera vendredi, nous savons que nous ne dormirons pas beaucoup, mais cela fait partie de l’entraînement."