Depuis 2012, des faucons pèlerins ont fait leur retour au sein de la cité des Cinq Clochers. Grâce au CRIE (Centre d’initiation à l’environnement) de Mouscron, les Tournaisiens pourront de nouveau cette année, rester informés de toute l’évolution du nid. En effet, une famille vient d’élire domicile à la cathédrale. Trois fauconneaux, âgés d’une dizaine de jours, vont pouvoir grandir au sommet de l’édifice.



“Les petits vont sans doute rester une quarantaine de jours, par la suite, ils vont commencer à apprendre à chasser. Lorsqu’ils auront trois semaines, on va les baguer. C’est-à-dire qu’on va monter jusqu’à leur nid pour leur mettre une bague autour de la patte, on pourra donc les identifier plus tard”, affirme Nicolas Dachy, animateur nature pour le CRIE de Mouscron.

Le faucon pèlerin a une place importante dans la biodiversité. Il se nourrit d’oiseaux au vol mais aussi de pigeons. Les nichoirs de la cathédrale avaient d’ailleurs été installés pour principalement réduire les populations de pigeons grâce au rapace.

La famille va pouvoir évoluer sous les yeux des Tournaisiens. En effet, une caméra filme en continu le nid et le retransmet en direct sur YouTube et sur le site spécialement dédié à l’événement : http://pelerin-tournai.be/

Le CRIE de Mouscron va régulièrement donner des informations du nid sur Facebook. Le 15 mai entre 10H et 12H, une équipe sera présente au pied de la cathédrale de Tournai pour répondre à vos questions et donner plus d’informations sur l’animal.