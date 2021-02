Des immeubles acquis par le Logis Tournaisien pour la création de logements de transit Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Trois logements de transit vont pouvoir être créés. Une création subventionnée par la Région wallonne. © DELFOSSE

Régulièrement, la Ville de Tournai était pointée du doigt dans le cadre des logements de transit, destinés à accueillir de manière temporaire des personnes se retrouvant sans logement suite à un cas de force majeure. Ainsi, avec le Logis Tournaisien, ce problème est désormais pris à bras-le-corps.



Ainsi, dernièrement, le Conseil d'administration du Logis Tournaisien a voté l'acquisition de plusieurs immeubles pour la création de logements de transit. Il s'agit ainsi de quatre immeubles situés à la rue Aimable Dutrieux, la rue Barthélémy Frison et la rue du Crampon. Trois logements de transit pourront y être créés et cela sera subventionné par la Région wallonne.



"Il s'agit d'une première étape dans le processus de création de logements de transit à Tournai, souligne Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai et président du Logis Tournaisien. La Ville a en effet l'objectif d'en créer une dizaine pour répondre aux personnes dans le besoin. Ces logements serviront de tremplin pour les personnes victimes d'un sinistre tel qu'un incendie, les personnes victimes d'un marchand de sommeil et devant quitter leur logement insalubre ou encore les personnes victimes de violence."



Pour rappel, la location de ces logements de transit est de courte durée, soit six mois renouvelable une seule fois maximum.