En juin dernier, lors de l’inspection du beffroi en présence de l’Agence wallonne du patrimoine, il était apparu une altération des pierres de l’escalier menant de la bancloque au balcon du deuxième niveau de l’édifice classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Par mesure de sécurité, l’autorité communale avait pris la décision d’en interdire l’accès aux visiteurs. Des premiers symptômes qui pouvaient cacher un mal plus profond pour le beffroi le plus ancien de Belgique (XIIe siècle)…

"Et quoi qu’on dise, la Ville de Tournai a fait de la protection et de la sauvegarde de son patrimoine, l’une de ses priorités", insiste le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. "Et c’est pour cela que nous avons voulu nous pencher plus profondément sur l’état de santé du beffroi afin de pouvoir stabiliser l’édifice, le sécuriser et in fine le rouvrir au public."