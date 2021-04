Des installations photovoltaïques pour trois bâtiments communaux tournaisiens Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Des installations de ce type permette d'économiser 3 000€ par bâtiment et par an ! © D.R.

Trois installations de panneaux solaires ont dernièrement été aménagées au niveau de bâtiments communaux, soit les écoles de Paris et de Froidmont ainsi que le musée d'histoire naturelle.



"Ces installations confèrent à chaque établissement une production de 10 à 12 kw, souligne le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ils permettent d'économiser 3 000 € par bâtiment et par an au niveau de la consommation énergétique et réduisent l'empreinte carbone, ce qui est une excellente chose."



D'autres installations de ce type sont encore prévues cette année comme aux Apicoliers 1, au Petit Colisée et au Pré vert.