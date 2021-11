Didier Delval, le directeur général; Florence Hut, la directrice médicale; et Bernard Fadeur, le directeur du département infirmier, tous trois réunis pour faire le point avec la presse sur la situation au CHwapi (centre hospitalier de Wallonie picarde). Il y a plus de huit mois que ce n’était plus arrivé. C’est dire si on prend très au sérieux l’augmentation significative du nombre de patients hospitalisés consécutivement à une contamination au coronavirus. "Une cinquantaine de patients Covid sont aujourd’hui hospitalisés, dont une dizaine en réanimation", indique Didier Delval.

On n’en est pas encore au pic de la quatrième vague, mais déjà il faut s’organiser dans un contexte plutôt compliqué.

Car pas mal de membres du personnel sont absents après avoir été contaminés. "À ce personnel mis en écartement, il faut ajouter une fatigue intense voire un épuisement bien présent parmi le personnel parfois obligé de s’arrêter. Ça crée une diminution de la capacité de ressources au niveau infirmier".

Par ailleurs, l’hôpital est passé en phase 1B, ce qui signifie qu’il doit libérer 50% de ses lits en soins intensifs pour y mettre des patients Covid.

La décision a donc été prise vendredi de suspendre la plupart des visites, et ce week-end de fermer trois unités de soins. Deux unités de chirurgie et une unité de réadaptation sont concernées. "On a fermé physiquement des lieux mais la prise en charge continue avec des moyens humains regroupés ", indique Bernard Fadeur, le directeur du département infirmier.

L’hôpital a dû aussi prendre la décision de diminuer l’activité programmée, c’est-à-dire postposer dès ce mardi matin certains rendez-vous. "C’est ce qui différencie cette vague des précédentes: on garde une activité soutenue de l’hôpital non Covid. Mais il faut quand même alléger la pression sur le personnel à une période de l’année qui voit traditionnellement arriver des patients malades".

Florence Hut précise: "Parce qu’on a fermé des unités, on a moins de disponibilités. En hospitalisation classique, 80 admissions étaient prévues cette semaine. 17 interventions chirurgicales ont été déprogrammées sur une cinquantaine. À ce stade, ce sont des cas qui peuvent être facilement reportés".

"Heureusement, il y a le vaccin..."

Si une deuxième unité Covid doit être ouverte, le CHwapi est prêt. "Mais dès qu’on ouvre une unité supplémentaire, ça entraîne une cascade de désorganisations, aux niveaux logistique et des ressources", explique le Dr Hut. "Si on n’a qu’une seule unité, c’est aussi parce qu’on est très actifs sur le télé monitoring et qu’on est en mesure de faire sortir des patients rapidement et de libérer ainsi des lits. Quatorze patients sont suivis à domicile dans ce cadre".

La proportion d’un tiers de vaccinés et de deux tiers de non vaccinés en unités de soins intensifs est similaire à ce qu’on constate partout en Belgique. En unité Covid, c’est l’inverse: deux tiers de vaccinés, avec des profils âgés et de comorbidité, et un tiers de patients non vaccinés, avec des profils plus jeunes "Et c’est ce tiers de non vaccinés qui donne deux tiers de l’occupation de la réanimation", insiste M. Delval. "Si on n’a que dix patients en réanimation, c’est grâce au vaccin. Car jusqu’à 65 ans on a onze fois plus de chances d’aller aux soins intensifs si on n’est pas vacciné. Et au-delà, c’est cinq fois plus".

"Notre personnel est fatigué, épuisé, et lassé de la situation"

Le taux d’absentéisme parmi le personnel est à un niveau deux fois plus élevé que ce qu’il était à la même période en 2019, explique Florence Hut. Ce n’est pas seulement pour des raisons de maladie ou pour des cas de positivité au Covid-19. "On est à un moment où, suite aux vagues précédentes, on aurait espéré plutôt une accalmie et des perspectives positives avec les ressources qu’il nous reste. Au lieu de ça, on doit demander à ceux qui restent de s’impliquer doublement. On sent parmi le personnel soignant une tristesse, une lassitude. Le personnel doit travailler avec des masques depuis un an et demi, il ne peut plus manger avec des collègues comme avant, il absorbe une infinité de contraintes depuis presque deux ans". Didier Delval abonde: "On leur demande deux fois plus avec un état de fatigue deux fois plus important".

La troisième dose de vaccination du personnel a été lancée. Elle va commencer ce mardi, pour se terminer le 8 décembre. "Ce sera une opportunité supplémentaire de convaincre des membres du personnel non vaccinés de franchir le pas".

Comme la plupart des hôpitaux du pays, le CHwapi soutenait le principe d’une vaccination obligatoire parmi le personnel hospitalier. "Mais on n’a jamais demandé qu’il y ait des sanctions", insiste M. Delval. "Parce que cette obligation ne concerne que le personnel soignant et personne d’autre, cette obligation de se vacciner est ressentie comme une agression, même parmi le personnel vacciné".

Les retardataires ont déjà eu plusieurs fois l’occasion de se faire vacciner. "On veut privilégier la discussion et le dialogue, avancer l’argument de la solidarité collective".

En l’état actuel des choses, 85% du personnel du CHwapi est vacciné. "Admettons, c’est une hypothèse, que 5% du personnel ne soit toujours pas vacciné au début de l’année prochaine; ça nous ferait quand même 50 personnes en moins sur le terrain alors que le personnel est dans un état de fatigue extrême", constate Bernard Fadeur. "Pour ne pas accentuer nos problèmes d’effectifs, on va continuer ce travail d’information et de conviction."