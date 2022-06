Des métiers en pénurie aussi en Wapi ! Tournai-Ath-Mouscron M.P. Une quinzaine de fonctions identifiées comme critiques l'année passée ont quitté la liste tandis que 31 métiers y font leur apparition. © D.R.

Le Forem a récemment publié la liste des métiers en pénurie qui comprend cette année, 141 fonctions, soit 15 de plus que l'an passé. Pour 37 de ces métiers, 30% des travailleurs ont passé la cinquantaine, ce qui signifie que la pénurie pourrait s'accroître dans les années à venir. Comme chaque année, le bureau wallon de l'emploi a établi la liste des métiers en tension. Elle comprend désormais 52 fonctions critiques, pour lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement, et 89 métiers en pénurie de main-d'œuvre, caractérisés par un manque de candidats. Au total, ce sont donc 141 métiers qui figurent dans cette nouvelle liste, soit 15 de plus qu'en 2021. Dans le détail, une quinzaine de fonctions identifiées comme critiques l'année passée ont quitté la liste (inspecteur de police, assistant commercial, conseiller en prévention,), tandis que 31 métiers y font leur apparition (analyste de crédit, moniteur d'auto-école, nettoyeur industriel,). Près d'un tiers de ces nouveaux métiers appartiennent au secteur de l'horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire (commis de cuisine, réceptionniste hôtelier, serveur de bar-brasserie,...), précise le Forem. Prenons comme exemple, le métier de moniteur d'auto-école qui ne séduit plus comme autrefois. A cause de la crise sanitaire, les examens pour devenir instructeurs étaient complètement à l'arrêt. Dès lors, beaucoup d'intéressés ont décidé de changer de voie.



Fort heureusement, pour l'auto-école Cathédrale à Tournai, le secteur se relance peu à peu. "Nous sommes toujours à l'affût de nouveaux moniteurs même si nous avons accueilli 15 nouveaux moniteurs sur nos deux sites". Du côté de l'Horeca, c'est la soupe à la grimace. "Les jeunes ne sont plus motivés à travailler dans le domaine et ne pensent qu'au salaire. L'Horeca demande beaucoup de sacrifices et de flexibilité, il faut être passionné. Cette pénurie peut aussi s'expliquer par le dénigrement du secteur", avait déjà indiqué Edwin, restaurateur à Ath. "On entend souvent que c'est le secteur le plus mal payé alors que c'est faux. Tout dépend du patron de l'établissement et de la manière dont il veut considérer ses employés". "C'est très difficile de recruter des jeunes qui veulent pleinement travailler dans le secteur. Lorsqu'on les sollicite les week-ends ou les jours fériés, la plupart du temps, ils précisent avoir d'autres activités", précise la gérante. "Je pense que les horaires et le fait de travailler le week-end, fait reculer de nombreux étudiants. Malheureusement, c'est comme cela. C'est un secteur dans lequel on sait quand on commence mais jamais quand on finit", conclut le Terroir Gourmand à Ellezelles.