Des modifications sur les lignes TEC dès le 4 janvier Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le TEC explique vouloir proposer à ses voyageurs des itinéraires plus fiables, plus fréquents et avec une meilleure desserte. © BELGA

Il va y avoir du changement sur différentes lignes TEC dès ce lundi 4 janvier en Wallonie picarde. En effet, le TEC adapte ses horaires et ses itinéraires.



Les usagers de certaines lignes devront donc se montrer attentifs.



Les modifications concernent ainsi la Ligne 12 Ath - Ligne Blaton, où le voyage de 16h au départ de Ath SNCB est modifié.



D'autres lignes s'adaptent quant à elles au plan de transport de la SNCB. C'est le cas de la ligne 80 Blaton - Quevaucamps/Bernissart. Trois voyages sont modifiés, ceux à 5h55 au départ de Quevaucamps Pâturages en périodes scolaire et congés scolaires.



La ligne 86A Leuze-en-Hainaut - Blaton/Péruwwelz voit de son côté deux voyages modifiés, ceux à 5h33 au départ de Leuze-en-Hainaut SNCB en périodes scolaires et congés scolaires.



C'est également le cas pour les lignes Tournai City B Kain-Tournai-Blandain, dont le voyage de 5h38 au départ de Kain Centre est modifié, ainsi que pour Tournai City K Froyennes-Tournai-Kain, dont deux voyages à 16h26 au départ de Tournai Pont de Maire sont modifiés en périodes scolaire et congés scolaires.



Enfin, la ligne MWR Mouscron-Wattrelos/Roubaix voit trois de ses voyages modifiés, soit ceux à 6h36 au départ de Roubaix Eurotéléport en périodes scolaire et congés scolaires, et celui à 7h au départ de Mouscron SNCB.



Mieux vaut en prendre bonne note pour éviter toute mauvaise surprise !