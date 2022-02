Cela ne pouvait pas plus mal tomber, en pleine période hivernale. Depuis plusieurs mois déjà, le personnel de l’Office du tourisme de Belœil ne dispose plus de chauffage digne de ce nom. En cause, des défectuosités constatées sur la chaudière au gaz qui alimente le bâtiment, implanté sur le site de la liaison paysagère.

Le conseil communal de Belœil avait pourtant avalisé, fin octobre 2021, un point relatif au remplacement en urgence de la chaudière. Le marché avait été attribué à une firme spécialisée. Le chef de file libéral Bastien Marlot a récemment interpellé la majorité pour savoir pourquoi le nouveau système de chauffage n’avait toujours pas été installé. "Il y a plus de trois mois que la décision d’approbation des conditions et de l’attribution du marché a été actée ", s’étonne-t-il.

Un désaccord avec la société de chauffage

L’explication de cette longue attente pour l’Office du tourisme a été donnée par l’échevin Dany Leturcq, qui a mis en exergue les problèmes rencontrés avec l’entreprise chargée du remplacement de la chaudière au gaz.

"Un courrier de mise en demeure (avec PV de carence) a été transmis le 10 novembre à la société, qui devait réparer sans délai l’installation. Cette firme n’a répondu que le 23 décembre, en refusant les mesures car elle désirait démonter la chaudière pour qu’elle soit examinée en usine."

Ce désaccord a amené la Commune de Belœil à se tourner vers une autre entreprise de chauffage. "À la suite de l’analyse de la chaudière, réalisée entre le 28 décembre et le 10 janvier, des malfaçons dans la ventilation des faux plafonds et dans le système de ventilation de l’appareil ont été décelées."

Des chauffages d’appoint comme solution temporaire

L’échevin socialiste a assuré que pour le 20 février au plus tard, le problème serait réglé avec l’arrivée de la nouvelle chaudière tant attendue. "On ne savait pas aller beaucoup plus vite en respectant les délais et les échanges entre les fournisseurs et la Commune ", affirme M. Leturcq.

Entre-temps, des chauffages d’appoint ont été placés pour que l’équipe de l’Office du tourisme puisse continuer à travailler dans des conditions acceptables.

Le conseiller de l’opposition Bastien Marlot regrette que "le confort du personnel ait été mis à mal. Des chaufferettes électriques, par les temps qui courent, ce n’est pas l’idéal. Et ne parlons même pas de leur consommation et de leur empreinte environnementale."