Des portes ouvertes virtuelles pour l'IFAPME © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Elles se dérouleront le mercredi 24 juin de 10h à 17h.

Vu le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, la journée portes ouvertes de l'IFAPME, Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendant et Petites et Moyennes Entreprises, ne pourra malheureusement pas se tenir dans ses bâtiments. Cependant, les centres de formation vont tout de même s'ouvrir mais de manière virtuelle !



En effet, le mercredi 24 juin, de 10h à 17h, il sera possible de découvrir l'offre de formation pour les jeunes à partir de 15 ans et les adultes depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Les personnes qui le désirent pourront poser leurs questions en direct aux formateurs, chefs d'entreprise, équipe pédagogique et professionnels de l'alternance.



Pour cela, il suffira de se rendre sur www.ifapme.be/jpo2020. En quelques clics, il sera possible de choisir la séance de vidéoconférence de son choix, selon la formation souhaité, la localité et l'horaire. Des vidéoconférences seront proposées par les formateurs et les référents en alternance tout au long de la journée. Ceux-ci proposeront de chatter avec eux en direct !