En 2022, la Ville de Tournai, par le biais de son service Energie, s'associe au Guichet Energie de la Wallonie pour donner plusieurs conférences gratuites, afin de donner des conseils à la population en matière d'énergie et de transition climatique. Ces conférences se tiendront en double format: en présentiel dans les locaux du Guichet Energie de la Wallonie à Tournai (rue de la Wallonie, 19-21) et en distanciel (visioconférence). Les réservations pour participer à ces conférences en visio s'effectuent via ce lien: www.tournai.be/inscription-conferences-energie

Le 16 mars prochain, de 18 à 20h, une très intéressante conférence consacrée aux primes Habitations verra l’intercommunale Ipalle s’associer à la Ville de Tournai et au Guichet Energie de la Wallonie.

"Vous désirez rénover votre habitation, réduire votre facture d’énergie, augmenter globalement votre confort, mais l’accès aux différentes primes ressemble pour vous à un chemin pénible et un objectif difficile à atteindre. N’hésitez pas à rejoindre les orateurs et les participants à cette conférence qui pourrait véritablement vous aider", indique la Ville de Tournai.

"Ipalle peut dorénavant vous accompagner de A à Z dans votre projet avec sa plateforme Wap’Isol. L’engagement avec l’équipe de Wap’Isol permet de financer l’audit de votre habitation à hauteur de 75 % ! Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, il faut être domicilié dans l’une des 22 communes adhérant à Wap’Isol. Tournai en fait partie. Dans certains cas, il sera même possible d’obtenir le financement des 25% restants de l’audit".

Les citoyens bénéficiant du financement de la prime, partiel ou complet, doivent bien entendu s’engager à faire réaliser les travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur propriété. Outre le financement partiel de l’audit, Wap’Isol accompagne gratuitement les citoyens des communes adhérentes jusqu’à l’achèvement des travaux, en les mettant en contact avec des entrepreneurs locaux ambassadeurs de la plateforme, en les aidant à analyser les devis et à compléter les formulaires de demandes de primes.

Les intervenants vous éclaireront donc dans l’univers compliqué des primes pour votre habitation.

Infos complémentaires: 069/77.85.31. - energie@tournai.be