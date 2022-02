Les inondations survenues en été dernier en ont marqué plus d’un. La Province de Hainaut porte dès lors une attention particulière pour que ces événements ne se reproduisent plus. Elle investit d’ailleurs, chaque année, en moyenne 5,5 millions d'euros dans des travaux d’amélioration des cours d’eau non navigables : bassins d’orage, zones d’immersion temporaire, etc grâce au programme Naqia de gestion des risques d’inondation.

"Dans un souci d’efficacité et pour répondre au plus près aux besoins de terrain, les experts de Hainaut Ingénierie Technique (HIT) proposent des conventions de collaboration avec les communes pour leur apporter un accompagnement technique et ouvrir un dialogue avec les riverains", indique Fabienne Devilers, Députée provinciale.

Une large concertation entre les autorités de la Province, de la Ville de Tournai et des riverains des rieux du Grand Clairieux et du Haut Pont à Mourcourt s’est tenue en ce sens en vue de construire une zone de rétention et une digue de protection. Les citoyens propriétaires, occupants concernés par la zone de rétention et inondés, ont eu la parole et ont fait des propositions de révision de ce projet représentant un investissement de 660 000 €.

"A l’issue de visites de terrain et de rencontres prenant en considération les intérêts de chacun, les ingénieurs de HIT étudient une modification de la localisation des parcelles devant accueillir le bassin de rétention. Il s’agit de concilier les impératifs techniques et scientifiques (topographie, hydrologie) avec les situations de terrain. Ce travail sera effectué durant l’année 2022", conclut Fabienne Devilers.