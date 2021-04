Des réparations ponctuelles pour le centre culturo-sportif Satta à Templeuve Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

Le hall devant être démoli dans un futur proche, la Ville ne souhaite pas y consacrer de dépenses trop importantes pour isoler de nouveau la toiture.



Le centre culturo-sportif Satta à Templeuve est dans un bien triste état... Si un nouveau bâtiment devrait voir le jour d'ici 2024, les activités continuent de se tenir au sein du hall sportif existant dans des conditions évidemment loin d'être optimale. La conseillère communale Ensemble Élise Neirynck, par ailleurs ancienne joueuse et supportrice du Royal Essor Basket Club de Templeuve pensionnaire du hall Satta, a interpellé l'échevin des Sports, Vincent Braeckelaere (PS), sur le sujet.



"Ayant gardé de nombreux amis dans ce club, un de mes frères y joue d'ailleurs encore, j'ai été interpellée sur la manière dont ce dossier traîne, il n'y a pas d'autre mot, et atterrée en examinant les conditions difficiles, le mot est faible, dans lesquelles doivent vivre les associations logées dans cette salle, souligne la jeune conseillère. Il pleut à grande eau dans la salle. La situation frise l'inacceptable pour les associations qui fréquentent la salle, du moins celles qui restent encore car une bonne partie a compris et cherche des solutions ailleurs."



Élise Neirynck se demandait alors ce qui serait entrepris par la Ville afin d'effectuer les réparations efficaces pour que les infiltrations cessent et pour que les clubs ne soient plus à la merci des caprices de la météo. "Ce qui est le comble dans une salle."