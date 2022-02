Ozobot et Thymio sont des robots pédagogiques déjà utilisés depuis plusieurs années déjà, que ce soit comme jouets à titre individuel ou dans l’enseignement.

Le premier exige une programmation au moyen de lignes colorées tracées sur une surface plane, dont la combinaison permet de déterminer le comportement du robot (sa vitesse, sa direction…) alors que le second intègre déjà différents programmes représentés par des leds lumineuses et colorées permettant d’ordonner six comportements différents au robot.