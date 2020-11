Le réseau vélo points-noeuds de la Wallonie picarde évolue pour faire vivre de meilleures expériences aux amateurs de vélo et cyclotouristes. Il ne sera plus opérationnel à partir du 16 novembre pour les communes reprises sur la carte vélo Est de la Wallonie picarde et à partir du 16 décembre pour les communes reprises sur la carte vélo Ouest du territoire. Le nouveau réseau et les 2 nouvelles cartes seront disponibles au printemps 2021. Dès le 16 novembre, les communes reprises sur la carte vélo Est de la Wallonie picarde entreront en phase de renouvellement de leur balisage. Au total 11 communes sont couvertes : Enghien, Silly, Brugelette, Chièvres, Beloeil, Bernissart, Flobecq, Lessines, Ath, Ellezelles et Frasnes-lez-Anvaing. À partir du 16 décembre, les communes reprises sur la carte vélo Ouest de la Wallonie picarde entreront en phase de renouvellement de leur balisage également. Il s’agit des 12 communes suivantes : Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Mont-de-l’Enclus, Celles, Pecq, Estaimpuis, Mouscron, Comines-Warneton, Tournai, Antoing, Brunehaut, Rumes.

