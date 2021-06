Un incendie s'est produit lundi matin dans une exploitation agricole de la région de Tournai. Le feu s'est déclaré dans un hangar abritant des vaches. Une vingtaine d'animaux ont perdu la vie. Les pompiers étaient toujours sur place à 07h. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, à 02h10 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une ferme implantée le long de la rue de la Besace à Melles, dans l'entité de Tournai.

Venant des casernes de Tournai, Antoing et Leuze-en-Hainaut, trois autopompes, trois camions-citernes, une auto-échelle, un véhicule de commandement et une ambulance en prévention ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, c'est un hangar jouxtant le corps de logis qui était la proie des flammes. Ce bâtiment abritait une trentaine de vaches, du matériel agricole et une réserve de paille. Une vingtaine d'animaux ont perdu la vie, soit par asphyxie ou encore par brûlures. Quelques vaches ont aussi été blessées.

Venu sur les lieux de l'incendie, un vétérinaire a pu examiner les animaux. Le hangar a été détruit. Les pompiers ont pu préserver le proche corps de logis de cette ferme. On ne déplore aucun blessé. On ignore pour le moment l'origine de cet incendie.