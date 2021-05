Des Yars pour les jeunes Tournaisiens ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. 7 000 jeunes Tournaisiens vont recevoir un chèque de vingt Yars, soit l'équivalent de vingt euros. © D.R.

Comme annoncé dernièrement, le conseil communal de Tournai a validé une mesure de soutien aux commerces tournaisiens touchés par la crise de la Covid-19. Dès lors, tous les jeunes citoyens tournaisiens âgés de 18 à 26 ans, soit ceux nés entre le 31 janvier 1995 et le 1er janvier 2003 inclus, recevront un chèque de vingt Yars, la monnaie locale de la cité des Cinq Clochers.



À partir de début juin, 7 000 jeunes de l'entité de Tournai recevront, dans leur boîte aux lettres, un courrier avec lequel ils pourront dépenser les 20 Yars dans les commerces de l'entité, signataires de la charte de valeurs pour une économie locale et durable. Ce chèque personnel permettra ainsi de soutenir l'économie locale tout en permettant un petit extra sous la forme que le jeune choisira. Dans le courrier qui lui sera adressé, le jeune trouvera un QR code et un code chiffré qui lui sont personnellement attribués et qu'il pourra utiliser dans les commerces.



Cette monnaie citoyenne spécifique au bassin tournaisien peut être, pour rappel, utilisée dans une bonne centaine de commerces, cafés, restaurants, associations et indépendants tournaisiens. Elle est limitée à un réseau de commerces locaux respectant des valeurs visant à renforcer les liens de solidarité et à favoriser l'emploi et le savoir-faire de la région.