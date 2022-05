Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a acquitté jeudi matin l'époux de l'ancienne directrice financière du CPAS de Tournai, qui était poursuivi pour complicité dans un détournement de plus de deux millions d'euros. Pour le tribunal, rien ne prouve que le prévenu connaissait l'origine de l'argent détourné par son épouse. En juin 2015, le CPAS est interpellé au sujet de mouvements suspects sur deux comptes gérés par la directrice financière. Une plainte est déposée par le directeur du CPAS le 12 juin.

Une instruction est ouverte et les enquêteurs découvrent, en effet, le transfert de grosses sommes d'argent vers les comptes de la directrice. La directrice financière du CPAS, éclaboussée par cette affaire, met fin à ses jours quelques jours plus tard. Son mari, qui travaille dans le même service, est poursuivi pour plusieurs préventions (recel, blanchiment, etc.) entre 2000 et 2015.

Ce dernier contestait les faits, alors que ministère public avait requis sa condamnation "car il savait ce que son épouse faisait et il a profité de cet argent". Le tribunal a retenu que les détournements ont commencé bien avant sa mise en couple avec la directrice financière de l'institution sociale.

Vu l'acquittement, le tribunal s'est déclaré incompétent pour les demandes du CPAS et de la Ville de Tournai sur le plan financier.

Le ministère public et les parties civiles ont trente jours pour faire appel.