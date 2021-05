Deux arbres de l'allée Bonduelle à Tournai seront abattus cette semaine Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'entreprise d'abattage et d'élagage Van Renterghem se chargera de l'opération. © DELFOSSE

Mercredi 19 et jeudi 20 mai prochains, la société Van Renterghem procédera à l'abattage de deux arbres se trouvant au sein de l'allée Bonduelle à Tournai. Il s'agit d'un peuplier blanc, populus alba, ainsi que d'un hêtre commun, fagus sylvatica.



Un abattage qui ne peut malheureusement pas être évité. En effet, le peuplier blanc présente, au niveau du tronc et sous l'insertion des axes, une importante nécrose corticale qui provoque des faiblesses mécaniques pouvant entraîner des ruptures.



De son côté, l'hêtre commun est victime d'un champignon lignivore appelé l'ustuline brûlée qui provoque son dépérissement par un phénomène nommé descente de cime, on retrouve beaucoup de branches et de charpentières mortes dans la partie haute de son houppier.



L'opération, qui se déroulera ces prochains jours si les conditions météorologiques le permettent, est ainsi nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens.