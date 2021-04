Deux arbres vont devoir être abattus au niveau de l'allée Paul Bonduelle à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Aucune autre solution n'est malheureusement envisageable pour sauver ces arbres. © DELFOSSE

Le 22 mars dernier, Vincent Zegers, agent technique en chef auprès de la province de Hainaut, a établi un rapport sur l'état phytosanitaire de six arbres se situant dans le parc du musée, au sein de l'allée Paul Bonduelle. Deux arbres posent malheureusement problème...



Le peuplier blanc (populus alba) présente ainsi, au niveau du tronc et sous l'insertion des axes une importante nécrose corticale. "La compartimentation chez le peuplier n'est pas très efficace. Le bois mis à nu présente une importante dégradation. De ce fait, une cavité est en formation à cet endroit précisément sous l'insertion des axes. Il s'ensuit une zone de fragilité mécanique à cet endroit sensible. Une rupture est donc à craindre. De plus, sur un des axes principaux, il a été observé un trou de pic, ce qui présage la présence d'une cavité et donc d'une faiblesse mécanique à cet endroit", peut-on notamment constater dans le rapport.



Suite à ce constat, et alors que l'état ne peut que s'aggraver, il a été conseillé d'abattre l'arbre en question.



La conclusion est donc malheureusement la même pour un hêtre commun (fagus sylvatica). "On remarque d'emblée que cet arbre comporte beaucoup de branches et de charpentières mortes dans la partie haute de son houppier. Ce phénomène, appelé descente de cime, est un symptôme qui traduit le dépérissement de l'arbre. Dans le cas de ce sujet, le responsable de ce phénomène est le champignon lignivore appelé l'ustuline brûlée. Ce champignon est responsable d'une active pourriture du bois interne pouvant être à l'origine de ruptures." Ici, l'abattage est conseiller dans les plus brefs délais.



Ces deux arbres étant considérés comme remarquables, ils sont soumis au code de développement territorial. Ainsi, pour les abattre, un permis d'urbanisme est nécessaire. Un arrêté a donc été pris en ce sens par le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. "Je n'abats jamais un arbre de gaieté de cœur, avoue le bourgmestre. Je dispose toujours de rapports circonstanciés pour exiger de telles mesures."