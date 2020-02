© DR

Tournai-Ath-Mouscron Deux cadavres de chèvres retrouvés à Maubray, la police lance un appel à témoin M. Del.

Un citoyen d'Antoing a retrouvé les animaux morts jeudi dernier.



C'est une macabre découverte qui a été effectuée par un citoyen d'Antoing jeudi dernier. En effet, vers 13h, il a prévenu les services de la zone de police du Tournaisis de la découverte de deux cadavres de chèvres dans le chemin de remembrement entre la rue du Porjet à Maubray et l'autoroute E42 en direction de Mons.



Ces deux animaux, un bouc et une chèvre de couleur noire et de grande taille, ont été déposés au bord d'un champ. Ils avaient les oreilles coupées afin de retirer leur boucle évitant ainsi leur identification.



Si vous avez des informations sur ces animaux, prenez rapidement contact avec les services de la zone de police du Tournaisis au 069.250.250 ou, durant les jours ouvrables entre 8h et 17h, avec le commissariat de proximité d'Antoing au 069.446.720.