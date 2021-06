Deux dates à retenir pour échanger sur le futur de la Wallonie picarde Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Des ateliers de co-construction se tiendront les mardi 22 et mercredi 30 juin prochains. © PIXELS

Début 2021, la Wallonie picarde démarrait un exercice de prospective avec l’ambition d’aboutir à l’écriture d’un nouveau projet de Territoire et, surtout, la volonté d’inclure un maximum de citoyens dans la démarche.



Crise sanitaire oblige, c’est jusqu’ici virtuellement qu’ont eu lieu les différentes rencontres. Mais, grâce à l’évolution positive de la situation, c’est cette fois en présentiel que les débats auront lieu.



Depuis plusieurs semaines, les Wallons picards échangent sur les forces et faiblesses de leur territoire et imaginent des projets pour demain. Pour découvrir ce qui s’est dit et partager leur avis sur ces constats, le Président du Conseil de développement Rudy Demotte leur fixe désormais rendez-vous aux ateliers de co-construction, des rencontres citoyennes et conviviales.



Ces Ateliers de co-construction se dérouleront ces mardi 22 et mercredi 30 juin à 19 heures. Le premier se tiendra à Mouscron où il sera question d’économie, de social et de culture et patrimoine. Le second sera quant à lui à retrouver à Tournai où il sera possible de discuter agriculture locale et familiale, cadre de vie et développement durable, nature et biodiversité et enfin, mobilité.



Tous les détails de ces rencontres et les modalités d’inscriptions sont à retrouver sur www.wapi2040.be Pas de panique cependant si vous ne pouvez pas participer à ces rencontres. En effet, un plan B existe ! Pour celles et ceux qui ne seraient pas en mesure de participer à ces ateliers de co-construction, un sondage en ligne sera accessible durant tout ce mois de juin via la plateforme participative de la Fondation Rurale de Wallonie (participation.frw.be).