Au total, ce sont 2 790 véhicules qui ont été contrôlés. 96 d'entre eux étaient en infraction.



Deux amoureux de la vitesse, ou inconscients, ont été flashés à plus de 100 km/h dans des zones où la vitesse est limitée à 70 km/h... "Nos services déplorent l'attitude de certains automobilistes qui ont été flashés à 111 km/h à Barry et 113 km/h à Willemeau, dans des zones limitées à 70 km/h", souligne justement la zone de police du Tournaisis sur sa page Facebook.



Deux autres automobilistes ont été flashés à 91 km/h à Tournai et 86 km/h à Froyennes là où la vitesse est limitée à 50 km/h.



"Respectez les vitesses ! Vous mettez votre vie en danger mais également celle des autres. Et si, un jour, cette vie est celle d'un de vos proches... Pensez-y !" On ne le répétera jamais assez.

La semaine dernière, la zone de police du Tournaisis a procédé à des contrôles de vitesse au sein de plusieurs villages de Tournai. Ainsi, les mercredi 3 et vendredi 5 juin derniers, les véhicules circulant le long de la chaussée de Lannoy à Froyennes, chaussée de Douai à Froidmont, chaussée de Willemeau et boulevard du roi Albert à Tournai, Grand'Route à Barry et chaussée de Douai à Willemeau ont été contrôlés.