Ce lundi, un expert est descendu là où, vendredi, une grue-tour s’est écrasée contre un bâtiment du CHwapi. L’auditeur du travail du Hainaut (division de Tournai) a débuté ses devoirs. Dans le cadre d’un accident de travail, il a les mêmes pouvoirs que le procureur du Roi. Il peut requérir les services de police pour réaliser des enquêtes. Il peut saisir un juge d’instruction. On n’en est pas encore là. "Pour l’instant, la mission de l’expert est d’inspecter la structure métallique et d’analyser la manière dont la grue a été montée, pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer", indique l’auditeur Charles-Éric Clesse.

Les grues-tours comme celles du centre hospitalier tournaisien font systématiquement l’objet d’une inspection de mise en service, administrative et technique, de la part d’un organisme agréé. Chaque engin est monté et livré avec un manuel d’utilisation auquel le grutier doit se référer. Il est notamment question de conditions d’utilisation lors de conditions météo exceptionnelles, parfois plus strictes que la loi qui interdit l’utilisation de grues quand la force du vent est supérieure à 72 km/h.

La flèche a-t-elle été mise dans le sens du vent ?

Nous avons recueilli le témoignage d’une personne employée dans un bureau situé dans le quartier, face au chantier du futur CHwapi. Qui certifie que deux grues au moins fonctionnaient encore à 14 h. Notre témoin n’a aucun doute sur l’heure car c’est le moment auquel il est arrivé au travail. "Une des grues soulevait d’un semi-remorque des fers à béton pour les déposer sur le chantier. Ça soufflait très fort. J’ai été assez surpris mais je me suis dit qu’ils devaient disposer d’informations météo extrêmement précises qui leur permettaient peut-être de travailler le plus longtemps possible."

Grâce à un anémomètre, le préposé à la manœuvre peut effectivement déterminer à tout moment si la vitesse du vent atteint une valeur dangereuse. Le chef du chantier, en relation radio avec le grutier, a aussi la possibilité d’utiliser un anémomètre portable. En cas d’urgence, le frein de rotation de la grue est relâché et la flèche peut se mettre dans le sens du vent.

Vers 14 h, on ne sait pas exactement à quelle vitesse soufflait le vent. Ni si une alarme avait averti le grutier d’une situation dangereuse. Mais tout le monde savait depuis la veille qu’Eunice avait déjà fait cinq morts en Europe, et que l’IRM annonçait des vents jusqu’à 120 km/h dans le Hainaut entre 14 h et 15 h.

Or, selon notre interlocuteur, il y avait encore deux hommes en haut de grues (celle qui s’est effondrée et la 3, toutes deux installées du côté du boulevard Lalaing) au plus fort de la tempête, quand le drame a eu lieu. "Je ne peux pas certifier que ces deux grues travaillaient encore à ce moment-là. Mais elles étaient encore occupées ; quelques instants après l’accident, un grutier est descendu par l’échelle de la grue 3 du côté du home Valère Delcroix."

Des enjeux financiers énormes

Le jeune grutier, blessé, sera amené à expliquer aux enquêteurs le contexte dans lequel il se trouvait là-haut. Son collègue de la grue n°3 sera aussi entendu, ainsi que le chef de chantier, le coordinateur de sécurité, etc. Il s’agira au final de tenter de comprendre pour quelle raison la grue s’est brisée en deux. Parce qu’elle a été mal montée ou mal positionnée ? Parce qu’une pièce a été défaillante ? Parce qu’elle n’a pas été mise en sécurité ?

L’enquête pour dégager les responsabilités risque d’être longue car les enjeux financiers sont énormes. Le chantier est à l’arrêt et il le restera un certain temps. Le préjudice financier est considérable pour le CHwapi qui a dû trouver des solutions pour une septantaine de personnes. Un bâtiment flambant neuf comptant une centaine de lits est inutilisable. Les deux étages supérieurs du bâtiment ont subi des dégâts énormes, mais c’est aussi la stabilité de l’ensemble du bâtiment constitué d’un assemblage de conteneurs métalliques qui doit être vérifiée. En raison d’un risque d’effondrement partiel, le bâtiment est actuellement seulement accessible aux experts qui multiplient les debriefings. Une reconstruction partielle, dont on devra évaluer l’ampleur, devra être envisagée.

Pour rappel, c’est un mastodonte du secteur qui réalise le chantier : la SM (société momentanée) BAM Galère - CIT Blaton - Tradeco - Dherte, basée à Chaudfontaine, dont les partenaires pèsent ensemble un chiffre d’affaires d’un demi-milliard.

"Un énorme choc psychologique"

Aucun blessé parmi le personnel et les patients du CHwapi. Mais une cellule psychologique a été mise en place parce que certaines personnes ont été fort choquées suite à l’accident. "Cette image de grande catastrophe a frappé les esprits, c’est un énorme choc psychologique", nous dit un employé lui-même encore marqué par les événements de vendredi. Les occupants du bâtiment sinistré se rendent compte qu’une tragédie a été évitée de justesse. "Ça aurait pu être bien pire. Juste sous les locaux techniques situés à l’étage supérieur du bâtiment touché, complètement détruits, se trouve la salle de revalidation méchamment touchée par la grue, dans laquelle se trouvaient des personnes un peu plus tôt avant l’accident."

La plupart des patients de gériatrie ont été envoyés sur le site de Notre-Dame et dans deux autres hôpitaux de la région. Il restait encore à trouver ce lundi une solution pour les enfants de la crèche d’entreprise. Une solution pourrait être trouvée en interne. Peut-être dans les conteneurs qui accueillaient les enfants avant leur transfert sur le site de l’union, devant l’ancienne maternité de la clinique Notre-Dame, réaffectés en salles de formation.