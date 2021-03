Dans la nuit du 24 avril 2019, Louis et Enzo étaient de sortie. Alors qu'ils traversaient la place de Mouscron, ils ont été interpellés par un jeune homme, que l'on nommera Jean, qui semblait fortement alcoolisé. Ce dernier a alors commencé à les suivre. À plusieurs reprises, Louis et Enzo lui ont demandé de bien vouloir les laisser, en vain. Jean s'est par la suite montré agressif. Enzo, faisant partie de l’armée, connaissait les réactions à adopter dans ce genre de situation. Il a donc gardé Jean à distance mais plus il reculait, plus Jean avançait vers lui.



Louis tentait quant à lui de les séparer mais, voyant que Jean ne voulait pas laisser Enzo tranquille, il lui a porté un coup de poing. Ce dernier se retrouvait donc au sol, perdant beaucoup de sang. Il souffrait d’une fracture du nez et avait l’œil gauche enfoncé. Louis et Enzo, constatant que Jean respirait et était conscient, ont continué leur chemin en laissant la victime derrière eux.



Suite à ce fait de violence, Louis et Enzo se retrouvaient tous les deux à comparaître à la barre du tribunal correctionnel. Ils devaient répondre de la prévention de non-assistance à personne en danger ainsi que la prévention de coups et blessures en plus pour Louis.



“Je ne pensais absolument pas qu’un seul coup de poing pouvait avoir de si lourdes conséquences”, exprimait Louis qui regrettait son geste. En revanche, les deux jeunes hommes contestaient la non-assistance à personne en danger. “Nous avons vérifié et il respirait, bougeait, et parlait. Il ne semblait pas en danger. Certes, il avait du mal à se relever, mais nous pensions que c’était dû à son taux important d'alcoolémie. Les analyses ont révélé pratiquement 3 grammes par litre de sang”, déclarait Enzo devant la barre.



À l’heure actuelle, la victime a toujours une cicatrice et souffre d’une déficience de l’œil gauche. Le coup reçu l'avait fait tomber en se cognant la tête contre le sol.

Une peine d’amende a été requise suite à cette scène ayant engendré quatre mois d’incapacité de travail pour la victime. Le jugement sera prononcé le 12 avril.