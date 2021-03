Deux individus interpellés après un contrôle de la douane Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Ils étaient en possession de produits stupéfiants. © BELGA

Il y a quelques jours, le vendredi 12 mars dernier, le service des douanes a procédé à une action planifiée. Ils ont ainsi constaté le transport et la détention d'héroïne et de cocaïne à bord d'un véhicule de location immatriculé en France sur l'aire autoroutière de Froyennes, dans le sens Lille-Tournai.



Les occupants ont ainsi été ciblés par les motards du service des douanes et ramenés sur le dispositif de contrôle aux alentours de 19h35. "Après les questions d'usage posées par les agents de contrôle, il a été procédé à la fouille des deux personnes ainsi que la voiture pour les maîtres-chiens du service des douanes", apprend-on auprès du parquet de Tournai.



"La fouille effectuée par les maîtres-chiens a permis de découvrir le transport et la détention de cinquante grammes d'héroïnes et de dix grammes de cocaïne à bord de ce véhicule ainsi que d'une somme de 5 000€. Les deux personnes interpellées, de nationalité espagnole et française, ont été privées de liberté."



Ils ont ensuite été entendus par la douane dans les locaux de la zone de police du Tournaisis.



Durant la nuit qui a suivi, aux alentours de 3h, après saisies des produits stupéfiants, des smartphones et de leurs auditions, les deux individus ont été relâchés.