Deux lignes supplémentaires pour le centre majeur de vaccination tournaisien Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse D'ici quinze jours, les huit lignes devraient être opérationnelles pour l'ensemble de la population. © DELFOSSE

La Région wallonne a dernièrement contacté la Ville de Tournai afin d'envisager la possibilité d'augmenter les lignes de vaccination du centre majeur basé au sein du Hall des Sports de la cité des Cinq Clochers.



"D'un contact entre l'Association des Généralistes du Tournaisis et l'administration, nous avons décidé de répondre immédiatement et positivement à la demande, signale Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la Ville de Tournai. Concrètement, cela signifie que, dès ce lundi, deux lignes supplémentaires seront disponibles et dédicacées tant à la première ligne (médical, paramédical, ...) qu'au citoyen ordinaire."



La Région wallonne a encore signalé à l'administration tournaisienne que l'ensemble du centre, à savoir les huit lignes, serait opérationnel pour l'ensemble de la population d'ici quinze jours. "Ce qui est, pour moi, une excellente nouvelle."



Le bourgmestre estime que cette demande de la Région wallonne est une reconnaissance du travail effectué par les généralistes et l'administration. "J'en suis particulièrement fier. Par ailleurs, je tiens à remercier la Défense nationale qui s'adapte systématiquement à notre organisation."



Les convocations indispensables pour pouvoir bénéficier sont enfin, pour rappel, envoyées par la Région wallonne.