Un incendie s'est déclaré lundi en début de soirée dans la conciergerie d'une école à Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron.

La concierge et son fils ont été intoxiqués par les fumées. Une femme a été transférée au Centre hospitalier de Lille.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi soir, vers 19h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une école implantée au lieu-dit le contour de l'Eglise à Estaimpuis. Venant des casernes de Tournai, Estaimpuis et Mouscron, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Deux ambulances et un SMUR sont également intervenus.

"A notre arrivée sur place, la concierge avait réussi à sortir par un Velux situé au second étage de cette école. Grâce à la grande échelle, on a pu procéder au sauvetage d'une femme. Fortement intoxiquée, celle-ci a été transférée au Centre hospitalier de Lille qui dispose d'un caisson hyperbare. Arrivé sur les lieux, son fils, âgé d'une trentaine d'années, a forcé le barrage, puis est entré dans le bâtiment. Il a également été intoxiqué mais a refusé d'être hospitalisé. A 20h00, le feu était circonscrit", selon le lieutenant Guy Michaux.

L'incendie s'est déclaré pour une raison encore indéterminée au deuxième étage dans une pièce de vie regroupant une chambre et une salle-à-manger.